Müge Anlı'nın "Allah Düşmanıma Bile Vermesin" Dediği Olayda Gerçekler Ortaya Çıktı!

Müge Anlı'nın, "Allah düşmanımın başına bile vermesin!" dediği olayda Selma Güneş'in eşi Mahmut Güneş ortaya çıkan gerçekleri anlattı.

YENGEMDEN ÇOK SÜPHELENDİM

Mahmut Güneş'in yeğeni Gizem Kardaş telefonla bağlandı. Yengesi hakkında konuşan Güneş, "Yengemden çok şüphelendim. Hatta telefonunu kurcalamaya çalıştım. Gözü hep televizyonundaydı. Çorap benim verdiğime benziyor taytıda benziyor" dedi. Selma Güneş'in annesi ve babası, İzmir'deki yanmış kadın cesedinin tespiti için İzmir'deki Adliye Tıp Kurumu'na gittiler. Tam bu sırada adını vermek istemeyen bir hanım efendi canlı yayına bağlandı. Telefonla bağlanan kadın, "27 Kasım'dan beri de benim eşim yok. "Selma Güneş benim eşimle kaçtı çok eminim" şeklinde konuştu. Eşini daha önce Instagram'dan yakaldığını belirten kadın, "4 yaşında kızı olduğunu da biliyorum. Eşim 2-3 güne kadar arıyordu çocuklarla konuşmak istiyordu ben konuşturmadım" dedi.

"YUVAMI KURDUM" DEDİ

Kocası Suat Aksakallı'nın Selma Güneş ile kaçtığını söyleyen kadın, "Beni aradı ve bana 'yuvamı kurdum' dedi. Şuan İstanbul'dalarmış ama nerede olduğunu bilmiyorum" dedi. Canlı yayına bağlanan Suat beyin bir akrabası, Suat'ın İstanbul'da yaşayan kardeşi Vedat beyin evinde yaşadığını söyledi. Selma Güneş öldü mü, kaçtı mı? sorularına yanıt aranırken bir başka telefon bağlantısı daha geldi. İzmir'den arayan bir kuyumcu, Suat beyin geçtiğimiz günlerde kendisinden 2 adet alyans aldığını söyledi. Stüdyodan gelen soru üzerine ise kuyumcu, Suat beyin alyanslara her hangi bir isim yazdırmadığını belirtti.

KENDİ RIZALARIYLA KAÇTILAR!

Kaçtıkları söylenen Selma Güneş ve Suat bey bulundu. İkili jandarma kontrolüne takıldı. Selma Güneş ve Suat bey kendi rızalarıyla kaçtıklarını söyledi. Müge Anlı'ya başvuran Mahmut Güneş, eşi Selma Güneş'in akıbetinin ne olduğnu merak ettiğini söyledi. İzmir'deki yanmış kadın cesedinin eşi Selma Güneş olabileceğini söylemişti. Tüm gerçekler Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıktı.