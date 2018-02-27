Yanlışlıkla Şehir Merkezine İnen Geyik Kalabalıktan Korkunca Nehre Atladı
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Yanlışlıkla Şehir Merkezine İnen Geyik Kalabalıktan Korkunca Nehre Atladı

ABD'nin Kentucky eyaletinde yanlışlıkla kent merkezine inen bir geyik kalabalıktan korkunca nehre atladı. Vatandaşlar çığlıklar içinde izlerken o yüzerek uzaklaştı.

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville şehrinde ilginç bir olay yaşandı. Yanlışlıkla kent merkezine inen bir geyik kalabalıktan korkunca nehre atladı. Vatandaşlar çığlıklar içinde izlerken o yüzerek uzaklaştı.

YANLIŞLIKLA ŞEHRE İNDİ

ABD'de yanlışlıkla kent merkezine inen bir geyik, insanları görünce paniğe kapıldı ve nehre atladı.

KORKUNCA NEHRE ATLADI, YÜZEREK UZAKLAŞTI

İnsanlar da o ana çığlıklar atarak şahitlik etti. Yüzmeye başlayan geyikse hızla bölgeden uzaklaştı.

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