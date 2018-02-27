Yanlışlıkla Şehir Merkezine İnen Geyik Kalabalıktan Korkunca Nehre Atladı
ABD'nin Kentucky eyaletinde yanlışlıkla kent merkezine inen bir geyik kalabalıktan korkunca nehre atladı. Vatandaşlar çığlıklar içinde izlerken o yüzerek uzaklaştı.
ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville şehrinde ilginç bir olay yaşandı. Yanlışlıkla kent merkezine inen bir geyik kalabalıktan korkunca nehre atladı. Vatandaşlar çığlıklar içinde izlerken o yüzerek uzaklaştı.
YANLIŞLIKLA ŞEHRE İNDİ
ABD'de yanlışlıkla kent merkezine inen bir geyik, insanları görünce paniğe kapıldı ve nehre atladı.
KORKUNCA NEHRE ATLADI, YÜZEREK UZAKLAŞTI
İnsanlar da o ana çığlıklar atarak şahitlik etti. Yüzmeye başlayan geyikse hızla bölgeden uzaklaştı.