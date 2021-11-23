Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı

Şeyh Muhammed bin Raşid el-Mektum'un kızı Prenses Latife, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video yayınladı. Latife'nin paylaştığı videoda, yanlışlıkla kaplan dolu kafese dalan yavru kedinin korku dolu anları var. Kedi, bir anda kendisini büyük yırtıcıların arasında buluyor.

BOĞUŞMA YAŞADILAR

Kedi ve kaplanlar kısa bir süreliğine boğuşma yaşadı. Kaplanlar, yavru kediyi ağızlarına alarak bir süre boyunca sağa ve sola doğru savurdu.

BAKICILAR KURTARDI

Kedinin zor durumda olduğunu gören bakıcılar, ellerinde getirdikleri yangın tüplerini kaplanların üzerine sıkarak kedinin kurtulmasını sağladı. Veteriner tarafından muayene edilen kedinin tedavisi sürüyor.

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