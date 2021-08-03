Yanlış yere su döken helikopter pilotuna vatandaştan küfürlü tepki

Yurdumuzun birçok ilinde devam eden yangınlara karadan müdahale devam ederken, havadan da uçaklar ve helikopterler destek oluyor. Bir helikopter pilotunun alevlerin olduğu bölgeyi ıskalamasına vatandaşın gösterdiği tepki sosyal medyada viral oldu.

Ülkemizdeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları havadan ve karadan son hızıyla devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre 152 yangın kontrol altına alınırken Antalya, Uşak ve Aydın'ın aralarında olduğu 6 ilde alevlerle mücadele sürüyor.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN VİDEO VİRAL OLDU

Yangınlarla mücadele bir yandan karadan devam ederken, havadan uçaklar ve helikopterler de alevlere su atarak destek oluyor. Bir helikopter pilotunun alev alan bölgeyi ıskalamasına sitem eden bir vatandaş, çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

ALEVLER DAHA DA GÜÇLENDİ

Helikopterin alevleri ıskalamasına küfür ederek tepki veren vatandaş, dökülen suyun ardından yangının daha çok güçlendiğini görünce ise "Benzin mi döktü ne yaptı. Yangın daha da harlandı" ifadesini kullandı.