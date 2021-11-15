Yanlış otobüse binen kadın çılgına döndü! Şoföre sıraladığı küfürler ağızları açık bıraktı - Haberler
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Yanlış otobüse binen kadın çılgına döndü! Şoföre sıraladığı küfürler ağızları açık bıraktı

Haberler.com - Haberler | Güncel

Sosyal medyada yayılan bir video, günün en çok konuşulanları arasına girdi. Söz konusu videoda yanlış otobüse binen kadının, şoföre küfür ettiği anlar yer alıyor. Twitter kullanıcıları, tavrı nedeniyle kadını eleştiri yağmuruna tuttu.

Sosyal medyada dolaşıma giren video, günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Yanlış otobüse binen ve gitmek istediği yere gidemeyen bir kadın, otobüs şoförüyle kısa bir diyalog yaşadıktan sonra çılgına döndü. Otobüs şoförünün "İndireyim seni burada git Çarşamba'ya" sözüne çok sinirlenen kadın, koltuğundan fırlayarak şoför kabinine doğru koştu.

AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER

Yaşı genç olduğu görülen kadın, şoförün yanına giderken ağza alınmayacak küfürler savurdu. Şoförün olayı sakinleştirmeye çalıştığı görülürken, kadının daha da sinirlendiği ve şoföre saldırdığı izlendi.

VİDEOYA YORUM YAĞDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, kadının gösterdiği tavrı abartı bularak, bu anları eleştirdi.

Sosyal medyada geniş bir kitleye yayılan videoya gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

Yanlış otobüse binen kadın çılgına döndü! Şoföre sıraladığı küfürler ağızları açık bıraktı

Yanlış otobüse binen kadın çılgına döndü! Şoföre sıraladığı küfürler ağızları açık bıraktı

Yanlış otobüse binen kadın çılgına döndü! Şoföre sıraladığı küfürler ağızları açık bıraktı

Yanlış otobüse binen kadın çılgına döndü! Şoföre sıraladığı küfürler ağızları açık bıraktı

Yanlış otobüse binen kadın çılgına döndü! Şoföre sıraladığı küfürler ağızları açık bıraktı

Yanlış otobüse binen kadın çılgına döndü! Şoföre sıraladığı küfürler ağızları açık bıraktı

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Yorumlar (1)
Turk Evladi:ayni sey hergun yasiyoruz. bunlar halka ulasan goruntuler. cidden ne hale geldik...
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