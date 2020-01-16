Yanlış nasıl yazılır? TDK'ya göre yalnış mı, yanlış mı?
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Yanlış nasıl yazılır? TDK'ya göre yalnış mı, yanlış mı?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "yalnış". Peki, yanlış nasıl yazılır? TDK'ya göre yalnış mı, yanlış mı yazılır?

16.01.2020 16:31 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:39
Yanlış nasıl yazılır? TDK'ya göre yalnış mı, yanlış mı?

Yalnış kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Yanlış nasıl yazılır? Yalnış mı, yanlış mı? TDK'ya göre yalnış kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

YALNIŞ NASIL YAZILIR? YANLIŞ MI, YALNIŞ MI?

Yalnız nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "yalnış" şeklindedir.

Yanlış: Yanlış

Yalnış: Doğru

YANLIŞ İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Evime gitmek için, yanlış söyledim, gitmemek için vapurun kaçmasını bekliyordum." - Sait Faik Abasıyanık

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