Yanlış nasıl yazılır? TDK'ya göre yalnış mı, yanlış mı?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "yalnış". Peki, yanlış nasıl yazılır? TDK'ya göre yalnış mı, yanlış mı yazılır?
Yalnış kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Yanlış nasıl yazılır? Yalnış mı, yanlış mı? TDK'ya göre yalnış kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
YALNIŞ NASIL YAZILIR? YANLIŞ MI, YALNIŞ MI?
Yalnız nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "yalnış" şeklindedir.
Yanlış: Yanlış
Yalnış: Doğru
YANLIŞ İLE ÖRNEK CÜMLELER
"Evime gitmek için, yanlış söyledim, gitmemek için vapurun kaçmasını bekliyordum." - Sait Faik Abasıyanık