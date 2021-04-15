Yan kesicilik zanlısı yakalandı.. Yankesicilik anları kameraya böyle yansıdı

Yan kesicilik zanlısı yakalandı.

Yan kesicilik zanlısı yakalandı.. Yankesicilik anları kameraya böyle yansıdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 3 farklı yankesicilik olayını gerçekleştiren şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 farklı adreste yan kesicilik yapan bir şahsın tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık yapmak için kalabalık ortamları seçen zanlı, mağazalarda alışveriş yapan vatandaşların cep telefonu çaldı. Cep telefonu çalan zanlı önce kameralarca daha sonra polis tarafından yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan yapılan yan kesicilik anları saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK POLAT