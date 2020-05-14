Yankesicilik zanlısı tutuklandı Fatih'te bir kişinin çantasından 200 bin lirayı yankesicilik yöntemiyle çaldıkları öne sürülen 2 şüpheliden 1'i yakalandı.

Fatih'te bir kişinin çantasından 200 bin lirayı yankesicilik yöntemiyle çaldıkları öne sürülen 2 şüpheliden 1'i yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Mayıs'ta 17.30 sıralarında Laleli Tramvay İstasyonu'nda Abdülkerim A.'nın (33) çantasında bulunan 200 bin lirasının tramvaya binen 2 şüpheli tarafından yankesicilik yöntemiyle çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Şüphelilerden Rusya uyruklu Denis P. (40) 11 Mayıs'ta Aksaray Metro İstasyonu durağında metronun gelmesini beklerken yakalandı.

Bir taksinin güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelilerin hırsızlık olayından sonra bu taksiye bindikleri ve olay yerinden ayrıldıkları görülüyor.

Ekipler, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevkedildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA