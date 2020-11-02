Yanımda Kal filmi konusu nedir? Yanımda Kal oyuncuları ve Yanımda Kal özeti!
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Yanımda Kal filmi konusu nedir? Yanımda Kal oyuncuları ve Yanımda Kal özeti!

02.11.2020 08:34 | Son Güncelleme: 02.11.2020 08:38
Yanımda Kal filmi konusu nedir? Yanımda Kal oyuncuları ve Yanımda Kal özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yanımda Kal filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yanımda Kal konusu, özeti ve Yanımda Kal oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yanımda Kal filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Yanımda Kal filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yanımda Kal filmini izleyecek olanların merak ettiği Yanımda Kal konusu nedir, Yanımda Kal oyuncuları kimler ve Yanımda Kal özeti gibi konuları inceliyoruz.

YANIMDA KAL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Emir işçi sınıfı bir aileden gelmektedir ve hayatı çalışmakla geçer. Hayatındaki her şeyi geri plana atıp gece gündüz çalışarak sahip olduğu konuma ulaşır. Önemli bir yatırım bankasında çalışan Emir'in kendini sadece işe adaması onun insanlarla ilişki kurmakta zorlanmasına neden olur. Hayatında sadece işine yer veren Emir'in hayatı sokak şarkıcısı olan Zeynep'le karşılaşmasıyla büyük bir değişime uğrar. Bir tesadüf sonucu bir araya gelen Emir ve Zeynep kısa sürede birbirlerinin vazgeçilmezi haline gelir. Emir, Zeynep ile adeta hayata yeniden başlamıştır. Ancak çiftin bu mutluluğu Zeynep'in amansız bir hastalığa yakalanması ile yarım kalır.

Yanımda Kal'ın yönetmen koltuğunda Son Ders: Aşk ve Üniversite, Sizi Seviyorum, Dünyanın En Güzel Kokusu gibi filmlerin de yönetmen ve senaristliğini üstlenen Mustafa Uğur Yağcıoğlu oturuyor. Aşk ve dram türündeki filmin başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral paylaşıyor. filmin senaryosu ise 'İlk Öpücük' filminin de senaryosuna imza atan Çağlar Yurt'a ait.

YANIMDA KAL FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Mustafa Uğur Yağcıoğlu

Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Meriç Aral, Nilay Duru, Ege Aydan, Levent Sülün

Tür: Romantik

Yapım Yılı: 2018 (105 dk)

Vizyon Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma

Senaryo: Çağlar Yurt

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