'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp, öldü
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'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp, öldü

13.02.2021 19:05 | Son Güncelleme: 13.02.2021 19:21
'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp, öldü

TUNCELİ'de, anne ve babasıyla hafif ticari araçla seyahat ettiği sırada, 'Yanık kokusu geliyor' diyerek, aracın kapısını açan Gülseren Kılınç (49), düşme sonucu yaşamını yitirdi.

TUNCELİ'de, anne ve babasıyla hafif ticari araçla seyahat ettiği sırada, 'Yanık kokusu geliyor' diyerek, aracın kapısını açan Gülseren Kılınç (49), düşme sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde meydana geldi. Hasan Kılıçoğlu'nun kullandığı 24 ES 533 plakalı hafif ticari araçta bulunan Gülseren Kılınç, iddiaya göre, 'Araçtan yanık kokusu geliyor' diyerek kapıyı açtı. Seyir halindeki aracın kapısı açılmasıyla Kılınç, düşerek ağır yaralandı. Ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılınç'ı, yapılan ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan Kılınç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Kılınç'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp, öldü
'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp, öldü
'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp, öldü
'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp, öldü
'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp, öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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