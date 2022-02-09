Özellikle ev kadınlarının yaşadığı ancak cinsiyet ve yaş fark etmeden gündelik hayatımızda bir çok kişinin başına gelebilen yanıklar oldukça acı verici olup evde uygulanacak birkaç yöntem ile bu acıların hafiflemesine yardımcı olabilirsiniz. Peki Yanığa ne iyi gelir? Yanık dereceleri nelerdir?

YANIK NEDİR?

Yanık vücudun herhangi bir bölgesinde yüksek sıcaklık, elektirik veya kimyasallardan kaynaklı cilt üzerindeki hücrelerin ölmesiyle birlikte yüzeysel acı ya da ağrı ile birlikte gelen şişlik ve kırmızılığa verilen genel addır. Yanık hızlı tedavi uygulanmaması halinde su toplayabilir ya da iltihaplanma yapabilir.

YANIK DERECELERİ NELERDİR?

Yanıklar oluşturduğu risklere ve ciddiyet durumlarına göre 4 gruba ayrılmaktadır.

Birinci Derece Yanıklar

En hafif yanık biçimidir. Cildin üzerinde hafif bir kızarıklık, şişme ile eş zamanlı olarak acı hissi gözlemlenmektedir.

İkinci Derece Yanıklar

Birinci dereceye göre daha derin ve acı verici olan yanıklardır. Şişme, kızarıklık ve acı hissi daha ağır olan ikinci derece yanıkları, birinci derece yanıklardan ayıran en belirgin özellik ise deride ufak kabarcıklar görülmesidir.

Üçüncü Derece Yanıklar

Derinin alt ve üst olmak üzere bütün dokularının zarar gördüğü yanıklardır. Üçüncü derece yanıklar cildin altındaki yağ tabakasına kadar işleyerek sinirlerde hissizlik ve uyuşma hissi yaratabilir.Deride ciddi şişliklerin yanı sıra cilt üzerinde siyah ve beyaz lekeler görülebilir.

Dördüncü Derece Yanıklar

En ciddi ve ağır olan yanık şekli olan dördüncü derece yanıklar. Kemik ve eklemlere kadar ulaşan yanıklardır.

Birinci ve ikinci derece yanıklar evde uygulanacak yöntemler ile hafifletilebilir ya da tedavi edilebilir. Ancak üçüncü ve dördüncü yanık veya yanık şüpheniz varsa derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz. Aksi taktirde iz kalabilir ya da daha ciddi problemlere yol açabilir.

YANIĞA NE İYİ GELİR?

Yanık tedavisi için öncelikle sakin olup yanığın ne derecede olduğunu anlamaya çalışmalısınız. Hayati bölgelerde olan yanıklar için öncelikle uzman tavsiyesi almanızı öneririz. Bunun haricinde yanıklarınız birinci ve ikinci derece belirtileri gösteriyorsa evde uygulayacağınız pratik yöntemler ile tedavi edebilir ya da acısını hafifletebilirsiniz.

Serin Kompres

Yanık eylemi gerçekleştikten sonra serin temiz bir ıslak bez yanık üzerine 20 dakikalık aralıklarla uyguyabilirsiniz. Çözümün bu olmamasının nedeni bu anlık olarak yanığı daha fazla tahriş edebilir.

Soğuk Su

Yanık için en bilinen ve sıklıkla uygulanan yöntem olan soğuk su yöntemi, yanık gerçekleştikten hemen sonra soğuk su altında tutmanız yanığın etkisini azaltacaktır. Uzmanlar soğuk su yönteminin en fazla 20 dakika kadar uygulanmasını önermektedir.

Aloe Vera

Birçok cilt ve deri rahatsızlığında etkili olan aloe vera yanık tedavisi içinde uzmanlar tarafından önerilmektedir. Yanık yüzünden şişen ve gerilen derinin üzerine direkt olarak uygulamanız halinde iyileşme sürecinde oldukça fayda sağlayacaktır. Hem yanık izinin geçmesinde hem de anti-enflamatuar özelliği ile bakterilerin çoğalmasına engel olacaktır.

Çiğ Patates

Yüksek miktarda nişasta içeren patates yanıklardan sonra oluşacak su toplama, kabarcık ve ağrılara karşı oldukça etkilidir. Çiğ patatesi ikiye böldükten sonra kestiğiniz bölge yanığa denk gelecek şekilde 15 dakika kadar bekletmeniz yanığın etkilerini azaltacaktır.

Bütün bunların haricinde eczanelerde satılan yanık kremleri de oldukça faydalıdır. Kesin sonuç için öncelikli olarak uzman tavsiyesi almanızı öneririz..

Haberler.com - Gündem - Longtail