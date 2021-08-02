Yangınlarda son durum! Yangın son durum tablosu! Orman yangınları son dakika! Yangın kaç gündür devam ediyor?

Yangın son durum tablosu merak edilen konular arasında yer alıyor. Ülkemizin geniş kesiminde çıkan yangınlar hakkında sık sık son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Bakan Pakdemirli'nin paylaşımlarının yanı sıra vatandaşlar da sık sık güncellemelerde bulunuyor. Yangın kaç gündür devam ediyor? Orman yangınları son dakika! Yangınlarda son durum!

Yangınlarda son durum! Türkiye'nin pek çok şehrinde, yüzden fazla noktada çıkan yangınlar hakkında "Yangın son durum tablosu!" başlığı araştırılıyor. 117 orman yangının 111'i kontrol altına alınırken, Marmaris ve Köyceğiz'deki yangınlara havadan müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sıcaklıkların yüksek nemin düşük olmasından dolayı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Orman yangınları son dakika! Yangın kaç gündür devam ediyor?

YANGIN KAÇ GÜNDÜR DEVAM EDİYOR?

28 Temmuz tarihinde başlayan yangınlar, 5 gündür devam etmekte. Türkiye'nin büyük bölümünde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Göktürk-1 ve Göktürk-2, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi. Milli Savunma Bakanlığı da, Marmaris'te Turunç Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların tahliyesi için iki gemi gönderildiğini duyurdu

YANGIN SON DURUM TABLOSU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'yi saran yangınlarla ilgili, "111 yangın kontrol altında, 3 ilde 6 yangın devam ediyor. An itibariyle devam eden yangınlara; 13 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinası ile yaklaşık 4800 personel müdahale ediyor" dedi.

Pakdemirli, "40 derece sıcaklık, 50 kilometre ve üzerinde esen rüzgarlar, düşük nemle yangının söndürülmesi zor olduğu şartlarla karşılaşacağız. Bugün nem burada yüzde 10'lara düşüyor. Bunun anlamı çok daha dikkatli olmamız lazım" ifadelerini kullandı.