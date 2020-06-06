Yangınla mücadele ekipleri eğitimlerine devam ediyor
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Yangınla mücadele ekipleri eğitimlerine devam ediyor

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı, İşletme Müdürlüklerinde yangın iş başı eğitimleri devam ediyor.

Yangınla mücadele ekipleri eğitimlerine devam ediyor
06.06.2020 11:16 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:19

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı, İşletme Müdürlüklerinde yangın iş başı eğitimleri devam ediyor.

Orman Koruma Şube Müdürü Ersan Kabakcı, Şube Mühendisi Yakup Varlı, Elektronik Haberleşme sorumlusu Kemalettin Cengiz'in katılımı ile gerçekleştirilen ve şu ana kadar Bartın, Ulus, Zonguldak, Devrek, Dirgine, Kdz.Ereğli, ve Yenice İşletme Müdürlüklerinde yapılan eğitimlere İşletme Müdürleri, Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri, bu yıl göreve başlayan orman muhafaza memurları ve yangın işçileri katıldı.

Eğitimde yangın sezonunun başlamasıyla birlikte personelin muhtemel bir yangına karşı hareket kabiliyeti, reaksiyon süresi, kriz ve stres yönetimi becerisini artırmak, orman yangınlarında kullanılacak araç ve gereçlerin eksikliklerinin tamamlanması hususu hatırlatılarak, yangın öncesi, yangın esnasında ve yangın sonrasında yapılacak tüm iş ve işlemlerin gerekli emniyet tedbirleri alınmak kaydıyla nasıl yerine getirileceği uygulamalı olarak anlatıldı. Ekiplerce mevcut olan araç ve gereçlerin kontrolü de yapıldı.

Orman yangınlarının önlenmesi açısından yangına mahal verebilecek olumsuzluklara karşı alınması gereken tedbirler, erken müdahalenin önemi, yangın ihbarlarının ivedilikle yapılması, alınan ihbarların değerlendirilmesi, yasal sorumluluklar ve hukuki yaptırımlar konularında da katılımcılara bilgiler verildi.

Önümüzdeki günlerde yangına hassas olan Karabük ve Safranbolu Orman işletme müdürlüklerinde Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımları ile daha geniş kapsamlı yangın öncesi iş başı eğitimi yapılması planlanıyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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