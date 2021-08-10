Yangının Manavgat turizmine zararı 3 milyon dolar
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Yangının Manavgat turizmine zararı 3 milyon dolar

Yangının Manavgat turizmine zararı 3 milyon dolar
Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan ve 10 günde söndürülen orman yangını nedeniyle panik yaşayan, kül ve dumandan rahatsız olan turistler tatillerini yarıda kesti.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan ve 10 günde söndürülen orman yangını nedeniyle panik yaşayan, kül ve dumandan rahatsız olan turistler tatillerini yarıda kesti. Yangın, Manavgat ve Side bölgesindeki otellere 3 milyon dolarlık kayıp yaşattı.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da 4 farklı noktada başlayan orman yangınında, 2'si orman işçisi 7 kişi yaşamını yitirdi, en az 60 bin hektar alanla birlikte 59 mahalle de zarar gördü. 2 binin üzerinde bina ağır hasar alırken, binlerce hayvan da öldü. Yangın, 220 saat sonra 10'uncu gününde söndürüldü.

OTELLERLERE 4 KİLOMETREYangınla mücadele edilirken alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşmaması için yoğun çaba harcandı. Ancak alevler oteller bölgesine yaklaştı. Turizm tesislerine 4 kilometre kala alevlerin önüne geçildi. Tesisler fiziki olarak yangından etkilenmese de ekonomik olarak zarar gördü. Yangının çıkardığı duman, is ve küller nedeniyle tatilcilerin büyük kısmı ya tatillerini yarıda kesip ülkelerine döndü ya da Manavgat ve Side bölgelerinden uzakta Antalya merkez ve diğer lokasyonlara geçiş yaptı.ZARARI 3 MİLYON DOLARManavgat ve Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Cengiz Haydar Barut, yangın nedeniyle tesislerin zarar görmemesinin bölgede tek sevindirici unsur olduğunu söyledi. İnsanların ve hayvanların yaşamını yitirmesine, bitki örtüsünün yanarak küle dönmesine çok üzüldüğünü kaydeden Barut, "Bölgemizde sadece tatilciler açısından kötü geçen bir tatil oldu. İptaller oldu. 14 günlük sürede rezervasyonlarda ciddi yavaşlama oldu. Bu durum 3 milyon dolarlık kayıp yaşattı bölgemize. Ümit ederiz ki yeniden canlanır" dedi.EN ÇOK TÜRKLER PANİK YAPTI

Tatilcilerin, küçük çocuklu ailelerden oluşması ve yangınla birlikte duman ve küllerin nefes almakta zorluk oluşturması nedeniyle rezervasyonlarını iptal ettiğinden söz eden Başkan Barut, "İnsanlar panik yaşadı. Duman ve küller üzerimize yağdı. En çok Türk tatilcilerimizin rezervasyon iptallerini gördük. Biraz panik yaptılar. Yangının söndürülmesine sevindik" diye konuştu.


Yangının Manavgat turizmine zararı 3 milyon dolar
Yangının Manavgat turizmine zararı 3 milyon dolar
Yangının Manavgat turizmine zararı 3 milyon dolar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar

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