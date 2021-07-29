Yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin
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Yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangında yüzlerce ev zarar gördü. Felaketi yaşayan şehirde bir çiftçinin hayvanlarını kurtarmaya çalıştığı görüntüler gündem oldu. "Ölürsem bu videoyu izleyin" diyen çiftçinin hayvanlarına "Ne olur gitmeyin" yakarışları yürekleri dağladı.

Manavgat ilçesinde saat 12.05'te başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarıyla sarsıldı. Ülkeyi dehşete düşüren felaket nedeniyle 18 köy ve mahalle boşaltıldı; evler ve ahırlar yandı.

3 VATANDAŞIMIZ YAŞAMINI YİTİRDİ

Vatandaşlar bir yandan evlerine ulaşan yangını bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalışırken, bir yandan da hayvanlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Yangın nedeniyle 3 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İlçede bir köylünün yangının ortasında kalan hayvanlarını kurtarmaya çalıştığı anlar günün en çok izlenenleri arasına girdi. "Ölürsem bu videoyu izleyin" diyen kişinin hayvanlarına adeta yalvardığı görüntüler yürekleri dağladı.

Yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin
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Haber Yorumları (2)
ERAY IÇKAYA: DEVLEEEET bu tuğba özay gibilerinin çiftliklerini yazlıklarını villalarını karşılayacağına bu gibi emekçi halıkın yaralarını sar . BİRDE O PKK ORMANLARI YAKARKEN HALA ONLARA ÇANAK TUTANLARI KORUYAN KOLLAYAN YAKAN EMEĞİ GEÇEN HERKEZİ ÇARMIHA GER .
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UĞUR BOSTANCI: RABBİM YARDIMCIMIZ OLSUN BU YANGINLARI ÇIKARANLARIN ATEŞLERDE YAKSIN İNŞALLAH
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