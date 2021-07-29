Yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangında yüzlerce ev zarar gördü. Felaketi yaşayan şehirde bir çiftçinin hayvanlarını kurtarmaya çalıştığı görüntüler gündem oldu. "Ölürsem bu videoyu izleyin" diyen çiftçinin hayvanlarına "Ne olur gitmeyin" yakarışları yürekleri dağladı.