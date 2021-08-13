YANGINDAN YARALI KURTULAN GÜVERCİN, YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE ALINDI
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YANGINDAN YARALI KURTULAN GÜVERCİN, YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de orman yangınlarında baş kısmında yanık oluşmuş halde bulunan güvercin, hayvanseverler tarafından götürüldüğü veteriner hekim kliniğinin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

OSMANİYE'de orman yangınlarında baş kısmında yanık oluşmuş halde bulunan güvercin, hayvanseverler tarafından götürüldüğü veteriner hekim kliniğinin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Merkeze bağlı Kazmaca Köyü Tülüce mevkiinde 28 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Kadirli ilçesi Karatepe Köyü Kilimli mevkiine kadar yayılarak 4 günlük bir çalışma sonrasında söndürülen orman yangınları yaban hayvanlarının ölümüne ve yaralanmasına neden oldu. Yangın bölgesinde çalışma yapan hayvanseverler, baş kısmında yanık oluşmuş halde buldukları güvercini Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Tedavi Merkezi'ne götürdü. Antibiyotik tedavisi uygulanan kuş, daha sonra yoğun bakım ünitesine konuldu.

Güvercinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Ali Laçinbala, 'Geldiğinde neredeyse baş derisi yoktu. Hemen bölgeye antibiyotik uyguladık. Şu an için yoğun bakım ünitesine koyduk. Isı ve nem ayarlarını uyguladık. Biz buradaki canlara, sizlerin destekleri ile yaşam hakkı vermeye çalışıyoruz. Osmaniye, Marmaris, Bodrum, Milas, Manavgat ve son olarak da Çine'de çıkan orman yangınları sonrasında birçok teknik ekip ve donanımla birlikte sahadayız' dedi.

Laçinbala, yaralı güvercinin, tedavisinin ardından doğaya salınacağını söyledi.

YANGINDAN YARALI KURTULAN GÜVERCİN, YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE ALINDI
YANGINDAN YARALI KURTULAN GÜVERCİN, YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE ALINDI
YANGINDAN YARALI KURTULAN GÜVERCİN, YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE ALINDI
YANGINDAN YARALI KURTULAN GÜVERCİN, YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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