Yangından son anda kurtulmuştu! Çocuklarını zincirle bağlayan aile "yaramazlık" bahanesine sığındı
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Yangından son anda kurtulmuştu! Çocuklarını zincirle bağlayan aile "yaramazlık" bahanesine sığındı

07.10.2020 13:21 | Son Güncelleme: 07.10.2020 13:44
Yangından son anda kurtulmuştu! Çocuklarını zincirle bağlayan aile

Bursa'da bir evde çıkan yangında ayaklarından zincirlenmiş halde alevler arasından kurtulan 11 yaşındaki çocuğun ailesi, yaramazlık yaptığı için eşinin oğlunu zincirlediğini söyledi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında ayaklarından zincirlenmiş halde alevler arasından kurtulan 11 yaşındaki E.B. tedavi sürecinin ardından yanan evinde olayı anlattı. Babasının kendisini çok yaramaz olduğu için zincirlediğini söyleyen E.B. "Yangın esnasında bağlı olduğum için neden alevlerin yükseldiğini görmedim. İtfaiye ekipleri beni kurtardı" dedi.

"YARAMAZLIK YAPTIĞI İÇİN ZİNCİRLİYORUZ"

Anne Hüsna Bilir ise, "Salı günleri ilçede pazar kuruluyor. Pazardaki esnafa zarar verdiği ve sürekli yaramazlık yaptığı için eşim oğlumu zincirliyor" dedi.

YANGIN, ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKMIŞ

Yangının olduğu gün ailenin kahvaltı yaptığı, yangının da elektrik kontağından çıktığı belirtildi. Sağ ayağındaki yanık sebebiyle hastanede tedavi edilen E.B., sürecin bitmesiyle anne ve ablalarıyla yangında küle dönen evlerine geldi. Aile Kaymakamlığın verdiği eve taşınırken, belediye ve kaymakamlık yardımıyla eşya temin edildi. Aile fertleri yetkililere teşekkür ederken, işsiz olan baba Mehmet Bilir'in ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde çıkan ev yangınında ortaya çıkan dramın ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye yetkilileri yanan odada zincirle bağlı küçük bir çocuk görünce şoke olmuş, sivil vatandaşların da yardımı ile balta ile kesilen zincirden kurtulan çocuk yangını hafif sıyrıklarla atlatmıştı.

Yangından son anda kurtulmuştu! Çocuklarını zincirle bağlayan aile 'yaramazlık' bahanesine sığındı
Yangından son anda kurtulmuştu! Çocuklarını zincirle bağlayan aile 'yaramazlık' bahanesine sığındı
Yangından son anda kurtulmuştu! Çocuklarını zincirle bağlayan aile 'yaramazlık' bahanesine sığındı
Yangından son anda kurtulmuştu! Çocuklarını zincirle bağlayan aile 'yaramazlık' bahanesine sığındı
Yangından son anda kurtulmuştu! Çocuklarını zincirle bağlayan aile 'yaramazlık' bahanesine sığındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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