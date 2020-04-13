Yangından çıkarılan yavru kedileri suni teneffüs ile hayata döndürdü Yangından çıkarılan yavru kedileri suni teneffüs ile hayata döndürdü Yavru kediler kurtarmak için seferber oldular Bodrum'da bir süpermarkete ait, içerisinde birkaç günlük kedi yavrularının olduğu konteynerde yangın çıktı.

Yangından çıkarılan yavru kedileri suni teneffüs ile hayata döndürdü

Yavru kediler kurtarmak için seferber oldular

MUĞLA - Bodrum'da bir süpermarkete ait, içerisinde birkaç günlük kedi yavrularının olduğu konteynerde yangın çıktı. Yangın söndürüldükten sonra kedileri fark eden itfaiye erleri ve vatandaşlar, kedileri kurtarabilmek için yoğun çaba harcadı.

Öğle saatlerinde Konacık Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir toptan marketin yan tarafından bulunan, içerisinde karton ve kağıtların konulduğu konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Kartonların tutuşmasıyla bir anda büyüyen yangını fark eden çevredeki vatandaşlar ve market çalışanları itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bodrum İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 2 arazöz ve bir hızlı müdahale aracı yangın yerine sevk edildi.

Yavru kedileri fark ettiler

İtfaiye ekipleri, kartonlar ve etraftaki malzemeleri saran alevleri söndürdü. Soğutma çalışmaları esnasında konteyner içerisinde henüz birkaç günlük 4 yavru kedi fark edildi. Hemen kedileri dışarı alan itfaiye erleri, market çalışanları ve vatandaşlar, kedileri kurtarabilmek için yoğun çaba harcadı. Kedilerin ağzına üfleyerek ve karın kısmına masaj yaparak nefes alabilmeleri için uğraşan ekipler ve vatandaşlar, uzun süre kedileri hayata döndürmeye çalıştı. O esnada bazı market çalışanlarının olan biteni ağlayarak izlediği görüldü.

2 kedi kurtarıldı, 2'si yaşamını yitirdi!

Uzun uğraşlar sonucu 4 yavru kediden 2 tanesi kurtarılırken, 2 tanesi ise yaşamını yitirdi. Hayata döndürülen kediler, anne kedinin alabilmesi güvenli bir yere bırakıldı. Kedileri kurtarabilmek için yoğun uğraş veren vatandaşlardan pazarcı esnafı Yılmaz Polat, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Açıkçası yangının üstüne geldik. Ben de buradaki toptancıdan seyyar pazarıma malzeme almaya gelmiştim. Yangında kedilerin olduğunu gördük. İkisini kurtardık, biraz onlara nefes verdik. Biraz masaj yaptık ama 2'sini maalesef kaybettik. Buna şükür diyelim" dedi.

Kaynak: İHA