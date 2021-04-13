YANARAK ÖLEN KİŞİNİN ELLERİ VE AYAKLARININ ZİNCİRLE BAĞLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde dün bir evde çıkan yangında yaşamını yitiren Ercan Dublacı'nın (35) elleri ve ayaklarının zincirle bağlı olduğu ortaya çıktı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde dün bir evde çıkan yangında yaşamını yitiren Ercan Dublacı'nın (35) elleri ve ayaklarının zincirle bağlı olduğu ortaya çıktı.

Dün saat 18.00 sıralarında, Körfez Güney Mahallesi Eriş Sokak'ta 3 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Alevler kısa sürede evi kaplarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri ev içerisinde yaptıkları aramada yanmış bir erkek cesedi ile karşılaştı. Ölen kişinin evde oturan Ercan Dublacı olduğu belirlendi. Ercan Dublacı'nın cesedi otopsi için hastane morguna götürüldü. Kağıt toplayarak geçimini sağlayan, bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü iddia edilen Dublacı'nın elleri ve ayaklarının zincirle bağlandığı ortaya çıktı. Polis, Ercan Dublacı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı