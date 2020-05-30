Yangında mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
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Yangında mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde ahırda çıkan yangında mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

30.05.2020 19:39 | Son Güncelleme: 30.05.2020 19:44

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde ahırda çıkan yangında mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cumalı Mahallesi'nde Hatice Çetin'e ait samanlıktan duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Bozkurt, İnceler ve Çardak şubesi ekipleri, yangına müdahale etti.

Samanlığın bitişiğindeki ahıra da sıçrayan yangında içeride mahsur kalan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Vücudunda yanıklar oluşan büyükbaş hayvan, olay yerine çağrılan veteriner hekim tarafından tedavi edildi.

Söndürülen yangında samanlıkta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangında mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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