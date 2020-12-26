Yangında mahsur kalan 2 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti
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Yangında mahsur kalan 2 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti

26.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:31
Yangında mahsur kalan 2 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti

Muğla Seydikemer'de bir evde çıkan yangında alevler arasından kalan 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Muğla Seydikemer'de bir evde çıkan yangında alevler arasından kalan 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yangın dün akşam saatlerinde Seydikemer İlçesi Yaka Mahallesi'nde 42 yaşındaki Soner Yakabağı'ın evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ailenin büyükleri tarlada çalıştığı sırada evde ilk incelemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın meydana geldi. Tek katlı müstakil evde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Oturma odasında başlayan yangın sonucu evi duman sarınca 16 yaşındaki Ümmü Gülsüm Yakabağı dışarıya çıkarak yardım istedi. Bu sırada evde olan 2 yaşındaki kardeşi Zarife Ecrin Yakabağı'nı alevlerin arasından kurtarıp dışarı çıkaran abla kendisi de yaralandı.

Vatandaşların ihbarı ile köye gelen sağlık ekipleri tarafından abla ve kardeşi hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan Ümmü Gülsüm Yakabağı'nın tedavisi Fethiye Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilirken 2 yaşındaki kardeşi Zarife Ecrin durumu ağır olduğu için Muğla'ya sevk edildi. Küçük kız burada hekimlerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ekonomik durumlarının da oldukça kötü olduğu öğrenilen Yakabağı Ailesi'nin yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MUĞLA

Yangında mahsur kalan 2 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti
Yangında mahsur kalan 2 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti
Yangında mahsur kalan 2 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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