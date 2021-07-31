Yangında kilerleri yanan aile teselliyi alevlerin evlerine ulaşmamasında buldu
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Yangında kilerleri yanan aile teselliyi alevlerin evlerine ulaşmamasında buldu

Yangında kilerleri yanan aile teselliyi alevlerin evlerine ulaşmamasında buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kazamaca köyü ve Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde çıkan orman yangınında kilerleri yanan Sağlamer ailesi, "Evimiz yanmadı çok şükür başımızı sokacak bir yerimiz var" diyerek teselli buldu.

Osmaniye'nin Kazamaca köyü ve Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde çıkan orman yangınında kilerleri yanan Sağlamer ailesi, "Evimiz yanmadı çok şükür başımızı sokacak bir yerimiz var" diyerek teselli buldu.

Osmaniye'deki orman yangınının 4'üncü gününde ilerlemesi durduruldu. Geniş bir alanda etkili olan yangından dolayı birçok köyde etkilendi. Başta Karatepe köyü olmak üzere bazı köylerde evler ve ahırlarda alevler içinde kaldı. Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyü Sağlamerler Mahallesinde kiler ve zeytin bahçeleri yanan Dursun ve Esmahan Sağlamer çiftinin, alevlerin evlerine ulaşmaması teselli kaynakları oldu.

Kış için yaptıkları tüm hazırlıkların yandığını ifade eden Sağlamer ailesi, "Jandarmalar bizi buradan götürdü. Kilerimiz yandı. Evimiz yanmadı. Çok şükür başımızı sokacak yerimiz var. İçerde malzeme doluydu. Hepsi yandı. Buğday, döğme, un, bulgur, süt makinesi, dolap hepsi bir anda yandı gitti. Yaklaşık olarak 10 bin liranın üzerinde zararımız var. Zeytinlerde yandı. Bu yıl verimli bir seneydi. Aşağı yukarı 30 kök zeytinde yandı. Yanmasın diye traktörle aralarını da sürdüm ancak kurtaramadık" diye konuştu. - OSMANİYE

Yangında kilerleri yanan aile teselliyi alevlerin evlerine ulaşmamasında buldu
Yangında kilerleri yanan aile teselliyi alevlerin evlerine ulaşmamasında buldu
Yangında kilerleri yanan aile teselliyi alevlerin evlerine ulaşmamasında buldu
Yangında kilerleri yanan aile teselliyi alevlerin evlerine ulaşmamasında buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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