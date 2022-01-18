Yangında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Yangında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Yangında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesindeki evinde çıkan yangında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Osman Baytan, memleketi Bingöl'de toprağa verildi.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesindeki evinde çıkan yangında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Osman Baytan, memleketi Bingöl'de toprağa verildi.

Manisa'nın Kula ilçesindeki evinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Osman Baytan'ın cenazesi, akşam saatlerinde memleketi Bingöl'e getirildi. Buradan Genç ilçesine bağlı Aktoprak köyüne getirilen Baytan'nın cenazesi, yoğun kar yağışı altında dualarla toprağa verildi.

Köyde düzenlenen cenaze törenine Vali Kadir Ekinci, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, kurum müdürleri, STK temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve ailesi katıldı.

(Muhammet Ali Çiftçi/İHA)

Yangında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Yangında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Yangında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Uzman Çavuş, Manisa, Bingöl, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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