Yangında hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni enkazdan çıkartıldı
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Yangında hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni enkazdan çıkartıldı

Yangında hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni enkazdan çıkartıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde piknik tüpünün patlaması sonucu bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden Hamdi Demir'in cenazesi enkazdan çıkartıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde piknik tüpünün patlaması sonucu bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden Hamdi Demir'in cenazesi enkazdan çıkartıldı.

Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Dağbelören köyü Demirci Mahallesi'nde bir evde tüp patlaması sonucu çıkan yangını söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Çıkan yangın sonrasında hayatını kaybeden Hamdi Demir'in cansız bedeni yangın enkazından çıkarılarak Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Taşköprü Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerine gelerek yangın mahallinde incelemelerde bulundu. Yangın bölgesine Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal'ın yanı sıra Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve AK Parti Taşköprü İlçe Başkanı Hüseyin Erol'da gelerek çalışmaları yakından takip etti. - KASTAMONU

Yangında hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni enkazdan çıkartıldı
Yangında hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni enkazdan çıkartıldı
Yangında hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni enkazdan çıkartıldı
Yangında hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni enkazdan çıkartıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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