Yangında çöken evin enkazında can veren 2 kardeş toprağa verildi

ISPARTA (DHA) - ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde yangında çöken ahşap evin enkazı altında kalıp, hayatını kaybeden Mustafa (19) ve Hasan Hüseyin Kaleli (21) kardeşler, yan yana toprağa verildi.

Yalvaç ilçesi Sofular Mahallesi'nde Nurettin Kaleli'ye ait müstakil evde, dün saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına uykuda yakalanan Nurettin Kaleli, eşi Adile ve kızı Gülay son anda dışarı çıkarken, alevlerin sardığı ahşap ev çöktü. Ailenin dışarı çıkamayan çocukları Hasan Hüseyin ve Mustafa Kaleli kardeşler ise enkaz altında kalıp yaşamını yitirdi.

Bu arada sobadan kaynaklanan yangında, taban tahtalarının yanması sonucu evin çöktüğü belirlendi.