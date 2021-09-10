Son dakika haber... Yangında 5'inci kattan atlayan kadının eşi: Herkesten dua bekliyoruz - Haberler
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Son dakika haber... Yangında 5'inci kattan atlayan kadının eşi: Herkesten dua bekliyoruz

Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... AFYONKARAHİSAR'da, yangında kızı Sultan Asel Gümüş'ü (2) 5'inci kat balkonundan komşuların zeminde açtığı battaniyeye bırakan ardından kendisi atlayan Sultan Gümüş, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

AFYONKARAHİSAR'da, yangında kızı Sultan Asel Gümüş'ü (2) 5'inci kat balkonundan komşuların zeminde açtığı battaniyeye bırakan ardından kendisi atlayan Sultan Gümüş, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Eşi Mehmet Gümüş, kızının iyi olduğunu belirterek, "Herkesten eşim için Dua bekliyoruz" dedi.

Dörtyol Mahallesi'nde bulunan TOKİ Gazeteciler Sitesi 7'nci Blok'ta, dün akşam yangın çıktı. Bodrum kattaki elektrik panosunda başlayan ve yan taraftaki temizlik malzemelerinin bulunduğu odaya sıçrayan yangın nedeniyle apartman boşluğu dumanla dolarken, aşağı inmekte zorlanan bina sakinleri, dairelerinin balkonlarına çıktı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

KIZINI 5'İNCİ KATTAN BATTANİYEYE BIRAKTI

Ekiplerin gelmesini beklerken panikleyen Sultan Gümüş, diğer bloklarda bulunan komşularının yönlendirmesi sonrası kızı Sultan Asel Gümüş'ü 5'inci kat balkonundan komşuların zeminde açtığı battaniyenin üzerine bıraktı. Komşuların battaniyeyle tutmayı başardığı Sultan Asel yara almadı. Sultan Gümüş ise atladığı anda battaniyenin yırtılması nedeniyle zemine düştü. Vücudunda kırıklar oluşan Gümüş, sağlık ekiplerince ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne götürülerek, ameliyata alındı. Annesinin battaniyenin üzerine attığı Sultan Asel de tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

'YOĞUN BAKIMDA'

Sultan Gümüş'ün eşi Mehmet Gümüş, eşinin tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğünü, kızının sağlık durumunun ise iyi olduğunu söyledi. Gümüş, "Eşimin ağrıları var, kırıkları var. Allah kimsenin başına vermesin. Eşim şu an yoğun bakımda, acil şifa bekliyoruz. Çocuğum iyi çok şükür, onda bir sıkıntı yok. Eşimin de bir an önce iyileşip yanımıza gelmesini istiyorum. Herkesten dua bekliyoruz. Ben evde değildim. Bana telefon geldi, 'Apartmanda yangın çıktı, eşin de hastanede' dediler. Ben de arabayla bir an önce geldim, çocuğumun yanına gittim. Bir defa gördüm, iyi çok şükür kendinde. Bayağı zedelenme var. Ameliyatının iyi geçtiğini söylediler. Birkaç gün sonra servise çıkma ihtimalini söyleyecekler. Hayırlı haberler almayı bekliyoruz" dedi.


Son dakika haber... Yangında 5'inci kattan atlayan kadının eşi: Herkesten dua bekliyoruz

Son dakika haber... Yangında 5'inci kattan atlayan kadının eşi: Herkesten dua bekliyoruz

Son dakika haber... Yangında 5'inci kattan atlayan kadının eşi: Herkesten dua bekliyoruz

Son dakika haber... Yangında 5'inci kattan atlayan kadının eşi: Herkesten dua bekliyoruz

Son dakika haber... Yangında 5'inci kattan atlayan kadının eşi: Herkesten dua bekliyoruz

Son dakika haber... Yangında 5'inci kattan atlayan kadının eşi: Herkesten dua bekliyoruz

Son dakika haber... Yangında 5'inci kattan atlayan kadının eşi: Herkesten dua bekliyoruz

Son dakika haber... Yangında 5'inci kattan atlayan kadının eşi: Herkesten dua bekliyoruz

Son dakika haber... Yangında 5'inci kattan atlayan kadının eşi: Herkesten dua bekliyoruz

Son dakika haber... Yangında 5'inci kattan atlayan kadının eşi: Herkesten dua bekliyoruz

Son dakika haber... Yangında 5'inci kattan atlayan kadının eşi: Herkesten dua bekliyoruz
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber... Yangında 5'inci kattan atlayan kadının eşi: Herkesten dua bekliyoruz - Haberler
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