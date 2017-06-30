Yangında, 2 Koyun ile 15 Tavuk Telef Oldu

ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'nde çıkan yangında 2 katlı boş ev, 2 ağıl ile 1 saman deposu kullanılamaz hale geldi. Ağıldaki 2 koyun ile 15 tavuk telef oldu.



Çırpılar Mahallesi'ndeki İsmail Coşkun'a ait boş evde, yangın çıktı. Alevler kısa sürede yandaki 2 ağıl ile saman deposuna sıçradı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, kısa sürede yangını söndürdü.



Yangında ev ile ağıllar ve saman deposu kullanılmaz hale geldi. Ağılda bulunan 2 koyun ve 15 tavuk telef oldu.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



- Çanakkale