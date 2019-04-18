Yangın Sonrası Notre Dame Katedrali'nin Havadan Görüntüleri
Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden tarihi Notre Dame Katedrali'nde 15 Nisan Pazar günü çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından başlatılan çalışmalar insansız hava aracı ile görüntülendi
Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden tarihi Notre Dame Katedrali'nde 15 Nisan Pazar günü çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından başlatılan çalışmalar insansız hava aracı ile görüntülendi.
Alevlere teslim olan 856 yıllık tarihi kilisedeki yıkım göze çarparken 93 metre yüksekliğindeki kulelerden birinin ve yapının çatısının tamamen çöktüğü net olarak görülebiliyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com