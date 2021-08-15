Yangın söndürme uçağının düştüğü ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yangın söndürme uçağının düştüğü ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yangın söndürme uçağının düştüğü ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınını söndürme çaışması esnasında düşen Beriev Be-200 tipi uçağın düştüğü alanın yainlarında yeniden alevler yükselmeye başladı.

Yangın söndürme uçağının düştüğü ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınını söndürme çaışması esnasında düşen Beriev Be-200 tipi uçağın düştüğü alanın yainlarında yeniden alevler yükselmeye başladı.

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale etmek için Adana'dan havalanan ve içerisinde 8 mürettebatın bulunduğu yangın söndürme uçağı, soğutma çalışması için ormanlık alana su bıraktıktan sonra kayalık alana çarparak düştü. 5'i Rus, 3'ü Türk olmak üzere toplam 8 mürettebatın hayatını kaybettiği kazanın ardından bölgede etkili olan rüzgarla birlikte ormanlık alanda yeniden alevler yükselmeye başladı. Alevlerin büyümeden söndürülmesi için karadan müdahale başlatıldı.

Yangın söndürme uçağının düştüğü ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi
Yangın söndürme uçağının düştüğü ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi
Yangın söndürme uçağının düştüğü ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi
Yangın söndürme uçağının düştüğü ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul

Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın acı haberi baba evine ulaştı! Feryatları yürekleri dağladı
Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın acı haberi baba evine ulaştı! Feryatları yürekleri dağladı
Düşen yangın uçağının barajdan su aldığı son görüntüleri ortaya çıktı
Düşen yangın uçağının barajdan su aldığı son görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberleri: Yangın söndürme uçağının düşme anı kamerada
Son dakika haberleri: Yangın söndürme uçağının düşme anı kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Demir Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Alişan Ece Üner Müge Anlı Berdan Mardini
Spor Muslera Lionel Messi Abdullah Avcı Alex Teixeira Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yangın söndürme uçağının düştüğü ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 00:50:41. #1.14#

title