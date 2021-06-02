Yangın söndürme helikopterine giren yılan panik yarattı
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Yangın söndürme helikopterine giren yılan panik yarattı

Yangın söndürme helikopterine giren yılan panik yarattı
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Milas ilçesinde konuşlu yangın söndürme helikopterine giren yılan paniğe neden oldu.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde konuşlu yangın söndürme helikopterine giren yılan paniğe neden oldu. Yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Milas'a bağlı Beçin Mahallesi'nde Denizcik Orman Deposu'nda pistteki yangın söndürme helikopterine yılan girdi. Görevlilerce fark edilen yılanın çıkarılması için itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, helikopterdeki yılanın önce yerini tespit etti, ardından da özel bir aparat yardımıyla yakaladı. Paniğe neden olan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.


Yangın söndürme helikopterine giren yılan panik yarattı
Yangın söndürme helikopterine giren yılan panik yarattı
Yangın söndürme helikopterine giren yılan panik yarattı
Yangın söndürme helikopterine giren yılan panik yarattı
Yangın söndürme helikopterine giren yılan panik yarattı
Yangın söndürme helikopterine giren yılan panik yarattı
Yangın söndürme helikopterine giren yılan panik yarattı
Yangın söndürme helikopterine giren yılan panik yarattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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