Yangın söndürme ekibinde çalışan orman işçisi evinde ölü bulundu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan orman işçisi, evinde tavana asılı halde ölü olarak bulundu.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan orman işçisi, evinde tavana asılı halde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekibinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Selami Erçetin (47), geçtiğimiz hafta izne ayrıldı. Eşi ve çocukları yaylaya giden Erçetin, bugün izni bitmesine karşın işe gelmeyince mesai arkadaşları telefonla kendisini aradı. Erçetin'e ulaşamayan arkadaşları ve ailesi durumu polise bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine gelen ekipler, kapıyı çilingir yardımıyla açtı. İçeri giren ekipler, Selami Erçetin'i evinin tavanına asılmış halde ölü olarak buldu.

Kumluca Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan incelemenin ardından Selami Erçetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı