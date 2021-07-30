Yangın önlemleri için İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı

Türkiye'yi kahreden yangınların önüne geçmek için valiliklerce birçok ilde ormanlık alanlara giriş yasağı getirildi. İstanbul, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın Çanakkale, Gaziantep, Denizli Yalova, Kocaeli, Kırklareli ve Niğde'de de ormanlara giriş yasaklandı.

Türkiye üç günü aşkın süredir Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Aydın, Kilis, Muğla ve Antalya'daki orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

VALİLİKLER HAREKETE GEÇTİ

Peş peşe yaşanan yangın felaketleri valilikleri harekete geçirdi. Pek çok şehirde ormanlara girişler, mola verme ve piknik yasakları gelmeye başladı.

İSTANBUL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır" dedi.

BURSA

Bursa'da da 1 ay boyunca ormanlık alanda, mola vermek, piknik yapmak vb. aktiviteler yapılmayacak. Kurallara uymayanlara ceza kesilecek.

GAZİANTEP

Gaziantep valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ormanların giriş ve çıkışlara kapatıldığını açıkladı. Herkesi kurallara uymaya davet eden Vali Gül, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışlar 15.08.2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır'' dedi.

ÇANAKKALE

Bir diğer açıklama da Çanakkale Valiliği'nce yapıldı. Yazılı açıklamada yangınların önüne geçilmesi için il genelinde ormana giriş yasağı getirildi. Bu yasak 31 Temmuz-30 Ağustos 2021 tarihleri süresince geçerli olacak.

NİĞDE

Niğde Valiliği de diğer iller gibi çıkabilecek orman yangınlarıyla mücadelede kapsamında turizm bölgeleri ve izinli hayvan otlatılan alanlar hariç, orman bölgelerine girişler 15 Eylül'e kadar yasaklandı.

BALIKESİR

Balıkesir Valiliği'nde yapılan açıklamada, mesire yerleri ve tabiat parklarının dışında ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı. Aynı durum İzmir'de de geçerli. Aydın'da da Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na girişler yasaklandı.

DENİZLİ

Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada da il genelinde mangal, semaver ve ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarının dışında, ormanlara giriş çıkışların yarından itibaren 31 Ekim'e kadar yasaklandığı belirtildi.

YALOVA

Yalova'da ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi. Vali Muammer Erol başkanlığında yapılan İl Orman Yangınlarını Önleme Komisyonu toplantısında, orman yangınlarıyla mücadeleyle ilgili kararlar alındı.

AYDIN

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, orman yangınları nedeniyle Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na girişlerin yasakladığını duyurdu.

KOCAELİ

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olası orman yangınlarına karşı önlem alındığını belirtti. Hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin, ateş yakılmasının ve havai fişek atılmasının ikinci bir emre kadar yasaklandığını aktaran Yavuz, "Lütfen kurallara uyalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de ormanlara girişlerin Valilikçe yasaklandığı açıkladı.

KIRKLARELİ

Kırklareli Valiliği, bugünden itibaren il genelinde ormanlık alanlara girişlerin bir ay süreyle yasaklandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, ilde orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, milli servet olan ormanları korumak amacıyla kararla alındığı belirtildi.