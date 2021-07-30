Yangın önlemleri için İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı
Türkiye'yi kahreden yangınların önüne geçmek için valiliklerce birçok ilde ormanlık alanlara giriş yasağı getirildi. İstanbul, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın Çanakkale, Gaziantep, Denizli Yalova, Kocaeli, Kırklareli ve Niğde'de de ormanlara giriş yasaklandı.
Türkiye üç günü aşkın süredir Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Aydın, Kilis, Muğla ve Antalya'daki orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
VALİLİKLER HAREKETE GEÇTİ
Peş peşe yaşanan yangın felaketleri valilikleri harekete geçirdi. Pek çok şehirde ormanlara girişler, mola verme ve piknik yasakları gelmeye başladı.
İSTANBUL
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır" dedi.
BURSA
Bursa'da da 1 ay boyunca ormanlık alanda, mola vermek, piknik yapmak vb. aktiviteler yapılmayacak. Kurallara uymayanlara ceza kesilecek.
GAZİANTEP
Gaziantep valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ormanların giriş ve çıkışlara kapatıldığını açıkladı. Herkesi kurallara uymaya davet eden Vali Gül, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışlar 15.08.2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır'' dedi.
ÇANAKKALE
Bir diğer açıklama da Çanakkale Valiliği'nce yapıldı. Yazılı açıklamada yangınların önüne geçilmesi için il genelinde ormana giriş yasağı getirildi. Bu yasak 31 Temmuz-30 Ağustos 2021 tarihleri süresince geçerli olacak.
NİĞDE
Niğde Valiliği de diğer iller gibi çıkabilecek orman yangınlarıyla mücadelede kapsamında turizm bölgeleri ve izinli hayvan otlatılan alanlar hariç, orman bölgelerine girişler 15 Eylül'e kadar yasaklandı.
BALIKESİR
Balıkesir Valiliği'nde yapılan açıklamada, mesire yerleri ve tabiat parklarının dışında ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı. Aynı durum İzmir'de de geçerli. Aydın'da da Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na girişler yasaklandı.
DENİZLİ
Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada da il genelinde mangal, semaver ve ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarının dışında, ormanlara giriş çıkışların yarından itibaren 31 Ekim'e kadar yasaklandığı belirtildi.
YALOVA
Yalova'da ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi. Vali Muammer Erol başkanlığında yapılan İl Orman Yangınlarını Önleme Komisyonu toplantısında, orman yangınlarıyla mücadeleyle ilgili kararlar alındı.
AYDIN
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, orman yangınları nedeniyle Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na girişlerin yasakladığını duyurdu.
KOCAELİ
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olası orman yangınlarına karşı önlem alındığını belirtti. Hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin, ateş yakılmasının ve havai fişek atılmasının ikinci bir emre kadar yasaklandığını aktaran Yavuz, "Lütfen kurallara uyalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.
İZMİR
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de ormanlara girişlerin Valilikçe yasaklandığı açıkladı.
KIRKLARELİ
Kırklareli Valiliği, bugünden itibaren il genelinde ormanlık alanlara girişlerin bir ay süreyle yasaklandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, ilde orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, milli servet olan ormanları korumak amacıyla kararla alındığı belirtildi.
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