Yangın helikopteri kaç ton su alıyor? Yangın söndürme helikopteri kaç ton su alır? THK yangın söndürme uçakları

Ülkemizi etkisi altına alan yangın felaketlerinin ardından birçok değişik konu hakkında arama yapılmakta. Vatandaşlar yangınların çıktığı yerlerin yanı sıra yangın söndürme helikopterleri ve yangın söndürme uçakları ile ilgili araştırma yapmakta. Yangın helikopteri kaç ton su alıyor? Yangın söndürme helikopteri kaç ton su alır? THK yangın söndürme uçakları

Fethiye, Hatay, İstanbul, Manavgat, Didim, Milas, Bodrum, Marmaris, Kocaeli, Kütahya, Osmaniye, Adana ve Kayseri'de peş peşe çıkan yangın haberlerinin ardından Türkiye'nin gündeminde yangın ve ilgili konular yer almakta. Vatandaşlar yangınların nerede olduğunun yanı sıra yangın söndürme helikopterleri ve yangın söndürme uçakları ile ilgili soruların cevaplarını aramakta. Vatandaşların en çok merak ettiği ise "Yangın helikopteri kaç ton su alıyor? Yangın söndürme helikopteri kaç ton su alır? THK yangın söndürme uçakları kaç ton su alır?" sorularının cevapları oldu detaylar haberimizde.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI KAÇ TON SU ALIR?



Yangın söndürme uçaklarının kapasiteleri uçağın cinsi ve boyutuna göre farklılık göstermektedir. Türk Hava Kurumuna ait 1970'li yılların teknolojisine sahip CL-215 Amfibik uçağın su kapasitesi 4,5 tondur. Bu uçaklar 1 saatte ortalama 2 defa su ikmali yapabilmektedir.

Rusya'nın yardım için gönderdiği Be 200 yangın uçakları ise saatte 150-190 kilometre hızla 14 saniyede doldurduğu 12 ton su taşıyabiliyor.

Yangın söndürme uçağı

YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERLERİ KAÇ TON SU ALIR?

Uçaklara göre daha fazla su kaynağından yararlanan helikopterler ise, 1 saatte ortalama 8 defa su atarak toplam 20 ton suyu yangına müdahale kullanabilmektedir.

Tıpkı uçaklar gibi helikopterlerin kapasitesi de farklılık göstermektedir. Mİ-8 genel maksat helikopterinin kapasitesi 2,5 ton, CH-47 Chinook ise 7,5 ton ile 10 ton arasında aktarım yapabilmektedir. Kamov yangın helikopteri ise3,5 ton su atabilme özelliğine sahiptir. Uçakların 1 saatte iki defa 4'er tondan 8 ton su ikmali yapabilmesine karşın helikopterler bir saatte ortalama 8 defa ve her seferinde 2,5 tondan 20 ton su ikmali yapabiliyor.