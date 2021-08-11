Yangın bölgesindeki besicilere yem ve saman balyası için yardım kampanyası
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Yangın bölgesindeki besicilere yem ve saman balyası için yardım kampanyası

Yangın bölgesindeki besicilere yem ve saman balyası için yardım kampanyası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, Manavgat orman yangınında hayvanlarının yemleri yanan bölgedeki besiciler için saman ve yem yardımı kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, Manavgat orman yangınında hayvanlarının yemleri yanan bölgedeki besiciler için saman ve yem yardımı kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, "Manavgat'ın farklı noktalarında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınması hepimizi sevindirdi. Tüm ülkemizde, köylerine ve mahallelerine yangının söndürülmesinin ardından dönen ve evleri zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak için seferberlik ruhuyla hareket ediliyor. İlçenin tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan mahallelerinde mağdur olan vatandaşlar, hayvanlarını kurtarabilse de saman ve yemlerinin yanmasından dolayı sıkıntıya düştü. Çavdarhisar ilçemizde, Manavgat ilçemizde sıkıntıya düşen bu vatandaşlarımız için saman ve yem yardımı kampanyası başlattık. Yem, yonca ve saman balyası yardımları Çavdarhisar hayvan pazarı yanında toplanmaya başlandı. Yardım edecek olan tüm vatandaşlarımızdan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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