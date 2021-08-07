Yangın bölgesi Manavgat'ta yağmur sevinci
Yangın bölgesi Manavgat'ta yağmur sevinci Sağanak yağış Manavgat'ı etkisi altına aldı Manavgat, 10 gün süren orman yangınlarından sonra gelen yağmur ile ferahladı.
Yangın bölgesi Manavgat'ta yağmur sevinci
Sağanak yağış Manavgat'ı etkisi altına aldı
ANTALYA - Manavgat, 10 gün süren orman yangınlarından sonra gelen yağmur ile ferahladı. 15 dakika süren sağanak yağış, ilçeyi etkisi altına altı.
Manavgat'ta 10. Gün sonunda kontrol altına alınan orman yangınlarından sonra gelen sağanak yağış, doğal soğutma çalışması etkisi gördü. 15 dakika süren sağanak yağış tüm ilçeyi etkisi altına alırken, yoğun yağıştan dolayı araç trafiğinde aksamalar yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk