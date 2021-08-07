Yangın bölgesi Manavgat'ta yağmur sevinci
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Yangın bölgesi Manavgat'ta yağmur sevinci

İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk - Haberler | Güncel

Yangın bölgesi Manavgat'ta yağmur sevinci Sağanak yağış Manavgat'ı etkisi altına aldı Manavgat, 10 gün süren orman yangınlarından sonra gelen yağmur ile ferahladı.

Yangın bölgesi Manavgat'ta yağmur sevinci

Sağanak yağış Manavgat'ı etkisi altına aldı

ANTALYA - Manavgat, 10 gün süren orman yangınlarından sonra gelen yağmur ile ferahladı. 15 dakika süren sağanak yağış, ilçeyi etkisi altına altı.

Manavgat'ta 10. Gün sonunda kontrol altına alınan orman yangınlarından sonra gelen sağanak yağış, doğal soğutma çalışması etkisi gördü. 15 dakika süren sağanak yağış tüm ilçeyi etkisi altına alırken, yoğun yağıştan dolayı araç trafiğinde aksamalar yaşadı.

Yangın bölgesi Manavgat'ta yağmur sevinci
Yangın bölgesi Manavgat'ta yağmur sevinci
Yangın bölgesi Manavgat'ta yağmur sevinci
Yangın bölgesi Manavgat'ta yağmur sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk

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