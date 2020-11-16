Yanan Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi
16.11.2020 09:13 | Son Güncelleme: 16.11.2020 09:18
Üsküdar'da bulunan tarihi Vaniköy Camii'de dün yangın çıkmıştı.
Üsküdar'da bulunan tarihi Vaniköy Camii'de dün yangın çıkmıştı. Yanarak kullanılmaz hale gelen caminin yangından sonraki durumu havadan görüntülendi.
Geçtiğimiz gün çatısında yangın çıkan Vaniköy Camii alevlere teslim olmuştu. Çok sayıda itfaiye ekibinin uzun uğraşlar sonrası söndürdüğü cami kullanılmaz hale geldi. Caminin son durumu havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde caminin bir tek minaresinin ayakta kaldığı görüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı