Yanan Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yanan Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi

16.11.2020 09:13 | Son Güncelleme: 16.11.2020 09:18
Yanan Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi

Üsküdar'da bulunan tarihi Vaniköy Camii'de dün yangın çıkmıştı.

Üsküdar'da bulunan tarihi Vaniköy Camii'de dün yangın çıkmıştı. Yanarak kullanılmaz hale gelen caminin yangından sonraki durumu havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz gün çatısında yangın çıkan Vaniköy Camii alevlere teslim olmuştu. Çok sayıda itfaiye ekibinin uzun uğraşlar sonrası söndürdüğü cami kullanılmaz hale geldi. Caminin son durumu havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde caminin bir tek minaresinin ayakta kaldığı görüldü. - İSTANBUL

Yanan Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi
Yanan Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi
Yanan Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi
Yanan Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi... Tarihi Vaniköy Camii yangından sonra havadan böyle görüntülendi
Son dakika haberi... Tarihi Vaniköy Camii yangından sonra havadan böyle görüntülendi
Son dakika: Tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangın söndürüldü, cami imamı sinir krizi geçirdi
Son dakika: Tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangın söndürüldü, cami imamı sinir krizi geçirdi
(Tarihi Vaniköy Camii'nde yangın
(Tarihi Vaniköy Camii'nde yangın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar Donald Trump Kamala Harris Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Teoman Şener Şen İrem Derici Demet Akalın
Spor Ozan Kabak Caner Erkin Sergen Yalçın Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Rusya Vaniköy Ermeniler Formula 1
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yanan Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 09:19:31. #1.14#
title