Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı

Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
05.05.2020 14:41 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:39

Trabzon'da yanan otomobil içerisinden başından vurulmuş bir cansız beden çıktı. Şahsın kimliği tespit edilirken, aralarında para meselesi olduğu öğrenilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde vatandaşlar yanan otomobil, görünce itfaiye çağırdı. Kısa sürede söndürülen araç içerisinden başından vurularak öldürüldüğü tespit edilen Soner Taşkın'ın (35) cansız bedeni çıktı. Taşkın ile aralarında para meselesi bulunduuğu öğrenilen N.A. (42) ve Ö.T. (35) gözaltına alındı.

YANAN ARAÇTA CANSIZ BEDEN BULUNDU

Yomra ilçesi Gülyurdu Mahallesi'nde gece saatlerinde 61 ABU 021 plakalı otomobilin yandığını gören mahalleli, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yapılan incelemede, otomobilde kıraathane işletmecisi Soner Taşkın'ın cansız bedeni bulundu.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Taşkın'ın yapılan otopsisinde, vücudunda kurşuna rastlandı. Bu gelişme üzerine Taşkın ile aralarında para meselesi bulunan N.A. ve Ö.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak Haber
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haber
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haber
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti Haber
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı Haber
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı Haber
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Bayram kutlamasını telefonla yapmaya hazır olun
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Bayram kutlamasını telefonla yapmaya hazır olun
Gizli kahramanlar veresiye defterlerini kapattı, yoksulların yüzü güldü
Gizli kahramanlar veresiye defterlerini kapattı, yoksulların yüzü güldü
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ı hedef alan köşe yazısına sert tepki: Hastalıklı zihniyet
Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ı hedef alan köşe yazısına sert tepki: Hastalıklı zihniyet
Davutoğlu, darbe iması yapan CHP'lilere sert çıktı: Demokrasi düşmanları
Davutoğlu, darbe iması yapan CHP'lilere sert çıktı: Demokrasi düşmanları
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı
Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi
Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı
Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti
Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti
Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi
Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi
Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı
Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti
Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi
Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Irrfan Khan Ebru Gündeş Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ali Koç Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 16:03:30. #1.14#
title