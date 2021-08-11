Yanan ormanlar için ağaçlandırma projesi başladı

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi ve Tavas İlçesi Pınarlık Mahallesi zeytin yaylası mevkiinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi sonrası havadan drone ile tespit yapılarak ağaçlandırma projesine başlandı.

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi ve Tavas İlçesi Pınarlık Mahallesi zeytin yaylası mevkiinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi sonrası havadan drone ile tespit yapılarak ağaçlandırma projesine başlandı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi ve Tavas İlçesi Pınarlık Mahallesi zeytin yaylası mevkiinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi sonrası Etüd Proje Başmühendisliğince ağaçlandırılma projelerine ara vermeden başladı. Ağaçlandırma sahalarının alan tespiti için İnsansız Hava Aracı (İHA) drone ile çekimi yapılan bindirmeli hava fotoğrafları, bilgisayar ortamında ortofotoya dönüştürüldü. Bu sayede yangından zarar gören alanların en doğru ve güncel saha dökümü elde edilerek daha pratik ve sağlıklı projeler yapılırken, yanan orman alanlarının ağaçlandırma çalışmalarına da en kısa sürede başlanılacağı belirtildi.

(Murat Kocabaş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı