Yanan ormanlar için ağaçlandırma projesi başladı
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Yanan ormanlar için ağaçlandırma projesi başladı

Yanan ormanlar için ağaçlandırma projesi başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi ve Tavas İlçesi Pınarlık Mahallesi zeytin yaylası mevkiinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi sonrası havadan drone ile tespit yapılarak ağaçlandırma projesine başlandı.

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi ve Tavas İlçesi Pınarlık Mahallesi zeytin yaylası mevkiinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi sonrası havadan drone ile tespit yapılarak ağaçlandırma projesine başlandı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi ve Tavas İlçesi Pınarlık Mahallesi zeytin yaylası mevkiinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi sonrası Etüd Proje Başmühendisliğince ağaçlandırılma projelerine ara vermeden başladı. Ağaçlandırma sahalarının alan tespiti için İnsansız Hava Aracı (İHA) drone ile çekimi yapılan bindirmeli hava fotoğrafları, bilgisayar ortamında ortofotoya dönüştürüldü. Bu sayede yangından zarar gören alanların en doğru ve güncel saha dökümü elde edilerek daha pratik ve sağlıklı projeler yapılırken, yanan orman alanlarının ağaçlandırma çalışmalarına da en kısa sürede başlanılacağı belirtildi.

(Murat Kocabaş/İHA)

Yanan ormanlar için ağaçlandırma projesi başladı
Yanan ormanlar için ağaçlandırma projesi başladı
Yanan ormanlar için ağaçlandırma projesi başladı
Yanan ormanlar için ağaçlandırma projesi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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