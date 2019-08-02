Yanan motosiklete TOMA ile müdahale

Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosiklette çıkan yangına TOMA ile müdahale edildi.

Atık malzeme toplayan sürücünün kullandığı motosiklet, Mardin Caddesi'nde seyir halindeyken alev aldı.

Çevredekilerin uyarısıyla yangını fark eden sürücü motosikletten indi.

Yangın söndürme tüpleriyle müdahale yeterli olmayınca polis ekiplerinin verdiği bilgi üzerine olay yerine TOMA sevk edildi.

Yangın TOMA ile söndürüldü.

Kaynak: AA