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Yanan feribotta söndürme çalışmaları devam ediyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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? Yunanistan Sahil Güvenliği, İtalya'nın Brindisi Limanı'na giderken Korfu Adası açıklarında yanmaya başlayan feribotun söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

? Yunanistan Sahil Güvenliği, İtalya'nın Brindisi Limanı'na giderken Korfu Adası açıklarında yanmaya başlayan feribotun söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. İtalyan ve Yunanistan sahil güvenliğinin yanı sıra söndürme çalışmalarına helikopterler de katıldı.

Yunanistan Sahil Güvenliği açıklamasında feribotta 239 yolcu ve 51 mürettebatın olduğunu ifade etti. Yetkililer, yolcuların taşınmasının devam ettiğini ifade ederek, yolcuların tam kaydı ve kimlik tespitinin Korfu'da gerçekleşeceğini belirtti.

Yanan feribotta söndürme çalışmaları devam ediyor

Yanan feribotta söndürme çalışmaları devam ediyor

Yanan feribotta söndürme çalışmaları devam ediyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Yunanistan, Brindisi, İtalya, Korfu, Güncel, Haberler

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