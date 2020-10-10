Hatay'da yanan evine koşmaya çalışan kadın güçlükle ikna edildi
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Hatay'da yanan evine koşmaya çalışan kadın güçlükle ikna edildi

10.10.2020 14:26 | Son Güncelleme: 10.10.2020 14:44

Hatay'ın Belen ilçesinde iki gündür devam eden orman yangını bir siteye sıçradı. Alevlerin evine ulaştığını gören bir yaşlı kadın ve kocası ise görevlilerce güçlükle engellendi.

Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Sarımazı mevkisinde dün sabah saatlerinde başlayan orman yangını, halen kontrol altına alınamadı. Rüzgarın etkisiyle sürekli farklı noktalara sıçrayan alevler, son olarak bir siteye sıçradı. Site içerisinde bulunan birçok bina alev alırken, bir yaşlı kadın ve kocası alevlerin evlerine geldiğini fark edince evine koşmaya çalıştı.

YAŞLI ÇİFT, YANAN EVİNE GİTMEYE ÇALIŞTI

Demir bariyeri aşarak evine gitmeye çalışan yaşlı kadını görevliler güçlükle engellendi. Yaşlı kadın ve kocası uzun uğraşlar sonucu alandan uzaklaştırılırdı. Daha sonra yangının kendi evlerine sıçramadığını öğrenen yaşlı adam, "İnşallah herkes zararsız bir şekilde bu yangını atlatır" diyerek olay yerinden ayrıldı.

Diğer yandan sitede alev alan daireler kontrol altına alınırken, alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Hatay'da yanan evine koşmaya çalışan kadın güçlükle ikna edildi
Hatay'da yanan evine koşmaya çalışan kadın güçlükle ikna edildi
Hatay'da yanan evine koşmaya çalışan kadın güçlükle ikna edildi
Hatay'da yanan evine koşmaya çalışan kadın güçlükle ikna edildi
Hatay'da yanan evine koşmaya çalışan kadın güçlükle ikna edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
ZARA: yaşli cift derken? boyle hitap etmeye ne gerek var şimdi
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