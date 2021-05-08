Yanan evi söndürmek için insan zinciri oluşturdular
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Yanan evi söndürmek için insan zinciri oluşturdular

İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN - Haberler | 3. Sayfa

Yanan evi söndürmek için insan zinciri oluşturdular Muğla'nın Menteşe ilçesinin denize kıyısı bulunan Sarnıç mahallesi Akbük koyunda Halil İbrahim Uysal isimli vatandaşın ahşap evinde çıkan yangında ev ve içindeki eşyaların tamamı yandı.

Yanan evi söndürmek için insan zinciri oluşturdular

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinin denize kıyısı bulunan Sarnıç mahallesi Akbük koyunda Halil İbrahim Uysal isimli vatandaşın ahşap evinde çıkan yangında ev ve içindeki eşyaların tamamı yandı.

Edinilen bilgiye göre, Akbük koyu girişinde Halil İbrahim Uysal isimli vatandaşa ait eski ahşap binada yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ahşap evdeki alevlerin bir anda parlaması sonucu vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar yanan evin yakınındaki su sarnıcından insan zinciri oluşturarak kovalarla ve su hortumu ile yangına müdahale etti.

Vatandaşların müdahalesi ile alevler kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın tamamen söndürülürken, soğutma çalışması başlatıldı. Yangın sonucu evde bulunan televizyon, buzdolabı, giyim eşyaları, yatak yorgan gibi tüm ihtiyaç malzemeleri tamamen yandı.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yangın sonrası Akbük koyunda bulunan vatandaşlar evi yanan vatandaşın bazı temel ihtiyaçları için yardım toplamaya başladı.

Yanan evi söndürmek için insan zinciri oluşturdular
Yanan evi söndürmek için insan zinciri oluşturdular
Yanan evi söndürmek için insan zinciri oluşturdular
Yanan evi söndürmek için insan zinciri oluşturdular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN

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