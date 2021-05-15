Yanan evi için Evsa'ya güzel haber hayırseverlerden geldi
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Yanan evi için Evsa'ya güzel haber hayırseverlerden geldi

Yanan evi için Evsa'ya güzel haber hayırseverlerden geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 6 kişilik ailesiyle birlikte yaşadığı ev yanan Evsa Tekin' e hayırseverlerden yardım eli uzandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 6 kişilik ailesiyle birlikte yaşadığı ev yanan Evsa Tekin' e hayırseverlerden yardım eli uzandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi, Polat Mahallesinde geçtiğimiz Perşembe günü elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında KOAH Hastası Mahmut Tekin'in evi kullanılmaz hale gelmişti. Yangın esnasında Tekin'in torunu Evsa Tekin, gözyaşlarına boğulmuş ve görenleri duygulandırmıştı. Yangında KOAH hastası Tekin'in solunum cihazları 'da hasar görmüştü. Tekin ailesini ziyaret eden iş insanı Emine Aydıncak, ev eşyalarını bayram hediyesi olarak en kısa sürede alacaklarını söyledi. Öte yandan kaymakamlık ve Doğanşehir belediyesi de ailenin yeni evi için destekte bulunacak.

Evsa'nın gözyaşları harekete geçirdi

Hayırsever iş insanı Emine Aydıncak, Evsa'nın gözyaşı üzerine harekete geçtiğini belirterek, "Olayda beni en çok etkileyen Evsa kızımızdı. Bizde bu bayram da hem Evsa'yı ziyaret edip hem de evimizin durumunu görmek istedik. Ev içler acısı tabi mutluluk veren bir konuda cana zarar gelmemesidir. Şuanda biz bu evi yerinde görerek bir şeyler yapmak istiyoruz. Destek olmaya yaralarınızı sarmaya geldik. Sevdiklerimizin de çorbada tuzu olmasını istiyoruz. Emine Aydıncak iş insanlarımızdan ve iş kadınlarımızdan bu ailenin göz yaşlarını dindirmeye sevindirmeye evlerinin en kısa zamanda yapılıp döşenip ailenin mutluluğunu görmeye davet ediyorum. Biz içinin malzemelerini temin edeceğiz. Sizlerde inşaatına katkıda bulunun" dedi. - MALATYA

Yanan evi için Evsa'ya güzel haber hayırseverlerden geldi
Yanan evi için Evsa'ya güzel haber hayırseverlerden geldi
Yanan evi için Evsa'ya güzel haber hayırseverlerden geldi
Yanan evi için Evsa'ya güzel haber hayırseverlerden geldi
Yanan evi için Evsa'ya güzel haber hayırseverlerden geldi
Yanan evi için Evsa'ya güzel haber hayırseverlerden geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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