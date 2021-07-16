Yanan evdeki yaşlı kadını okuldan koşan öğretmen kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yanan evdeki yaşlı kadını okuldan koşan öğretmen kurtardı

Yanan evdeki yaşlı kadını okuldan koşan öğretmen kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yanan evdeki yaşlı kadını okuldan koşan öğretmen kurtardı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yanan evdeki yaşlı kadını okuldan koşan öğretmen kurtardı.

Olay saat 14.00 sıralarında Orhangazi'de Arapzade Mahallesi Hamzalı Yolu caddesi üzerinde bulunan Sehyat Oltulu isimli yaşlı bir kadının evinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre; Anadolu Lisesi binasının hemen alt caddesinde yer alan evin çatısından alevler yükselmeye başladı. Çatıdaki yangını gören Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen Erol Akyol hemen olay yerine koştu.

Yaşlı kadın evde yalnız başınaydı

Evin penceresinde yaşlı bir kadını yardım isterken bulan öğretmen Erol Akyol kadını evin kapısından dışarı çıkardı. Yangın nedeniyle vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 75 yaşındaki Seyhat Oltulu isimli yaşlı kadın olay yerine çağrılan ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Yanan evdeki yaşlı kadını okuldan koşan öğretmen kurtardı
Yanan evdeki yaşlı kadını okuldan koşan öğretmen kurtardı
Yanan evdeki yaşlı kadını okuldan koşan öğretmen kurtardı
Yanan evdeki yaşlı kadını okuldan koşan öğretmen kurtardı
Yanan evdeki yaşlı kadını okuldan koşan öğretmen kurtardı
Yanan evdeki yaşlı kadını okuldan koşan öğretmen kurtardı
Yanan evdeki yaşlı kadını okuldan koşan öğretmen kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'da genç doktor kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Bursa'da genç doktor kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
2 arkadaş bıçaklandılar, yaralı halde kafeye gidip yardım istediler: 1 ölü, 1 yaralı
2 arkadaş bıçaklandılar, yaralı halde kafeye gidip yardım istediler: 1 ölü, 1 yaralı
Sürücünün ölümü yürek sızlattı! Camından fırladığı aracının altında kaldı
Sürücünün ölümü yürek sızlattı! Camından fırladığı aracının altında kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Mustafa Demir Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Deniz Akkaya Aslıhan Karalar Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Şenol Güneş Rıza Çalımbay Volkan Demirel Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yanan evdeki yaşlı kadını okuldan koşan öğretmen kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 16:07:43. #1.16#

title