Yanan evde mahsur kalan kadını taksi şoförü kurtardı
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Yanan evde mahsur kalan kadını taksi şoförü kurtardı

Kocaeli'nde, yoldan geçerken dumanları gören taksi sürücüsü Ersan Civelek yanan evde mahsur kalan Suriye uyruklu Fatma E.'yi kurtardı.

24.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:54
Yanan evde mahsur kalan kadını taksi şoförü kurtardı

Kocaeli'nin ilçesinde, taksi sürücüsü Ersan Civelek yanan evde mahsur kalan uyruklu Fatma E.'yi kurtardı. Dumandan etkilenen kadın tedavi altına alındı.

YOLDAN GEÇERKEN DUMANLARI GÖRDÜ

Gölcük Dumlupınar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan apartmanın birinci katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Apartmanın yanındaki taksi durağında çalışan taksi şoförü Ersan Civelek, evden dumanların çıktığını görünce itfaiyeye vererek apartmana girdi. Binada yaşayanları uyaran Civelek, daha sonra yangının çıktığı dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Ersan Civelek yerde yatan kadını kolundan tutarak dışarı çıkardı.

YANGININ SOBADAN ÇIKTIĞI BELİRTİLDİ

Dumandan etkilenen Suriye uyruklu Fatma E.'ye olay yerine gelen 112 ekibi ilk müdahalede bulundu. Hayati tehlikesi bulunmayan Fatma E., tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Sobadan kaynaklandığı belirtilen yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Evde hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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