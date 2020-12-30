Yanan evde bir kişinin olduğu iddia edildi, itfaiye kimseyi bulamadı
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Yanan evde bir kişinin olduğu iddia edildi, itfaiye kimseyi bulamadı

30.12.2020 21:36 | Son Güncelleme: 30.12.2020 21:41
Yanan evde bir kişinin olduğu iddia edildi, itfaiye kimseyi bulamadı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde evde çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde evde çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında evde bir kişinin olduğu iddia edildi. Yangının söndürülmesinin ardından inceleme yapan ekipler, kimseyi bulamadı.

Akşam saatlerinde Serdivan Reşadiye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken evin sahibi Ahmet B.'nin evin içinde olduğu iddia edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına alırken, evin dışından geçen ve alevlerin arasında kalan doğalgaz borularına gelen hattı kapatmak isteyen doğalgaz dağıtım firması ekiplerinin çalışma yaptığı alanda birden alevler yükselince buraya da müdahale ederek olası bir faciayı önledi.

Yangının söndürülmesinin ardından ev sahibi Ahmet B.'yi arayan itfaiye ekipleri kimseyi bulamadı. Komşuları, Ahmet B.'nin evi yaktığını iddia etti. 

 


Yanan evde bir kişinin olduğu iddia edildi, itfaiye kimseyi bulamadı
Yanan evde bir kişinin olduğu iddia edildi, itfaiye kimseyi bulamadı
Yanan evde bir kişinin olduğu iddia edildi, itfaiye kimseyi bulamadı
Yanan evde bir kişinin olduğu iddia edildi, itfaiye kimseyi bulamadı
Yanan evde bir kişinin olduğu iddia edildi, itfaiye kimseyi bulamadı
Yanan evde bir kişinin olduğu iddia edildi, itfaiye kimseyi bulamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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