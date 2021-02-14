Yan yatan TIR'ın sürücüsü yaralandı
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Yan yatan TIR'ın sürücüsü yaralandı

14.02.2021 21:55 | Son Güncelleme: 14.02.2021 21:59
Yan yatan TIR'ın sürücüsü yaralandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, seyir halindeki kalorifer peteği ile termosifon yüklü TIR, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, seyir halindeki kalorifer peteği ile termosifon yüklü TIR, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. TIR'ın içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkartıldıktan sonra Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza saat 19.15 sıralarında Kula ilçesi İzmir-Ankara D300 karayolu Kula Peribacaları mevkisinde meydana geldi. Uşak yönünden İzmir yönüne seyir halinde olan Muammer Akyıldız (63) idaresindeki 26 BB 390 plakalı kalorifer peteği ile termosifon yüklü TIR, Peribacaları mevkisinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karayolu üzerinde bir süre savrulan TIR, yolun sağ tarafında bulunan tarlaya devrilerek yan yattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yan yatan TIR içerisinde sıkışan sürücüyü, TIR'ın ön camını kırarak çıkardı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Akyıldız, daha sonra ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Akyıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yan yatan TIR'dan savrulan kalorifer peteği ile termosifonlar jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Yan yatan TIR'ın sürücüsü yaralandı
Yan yatan TIR'ın sürücüsü yaralandı
Yan yatan TIR'ın sürücüsü yaralandı
Yan yatan TIR'ın sürücüsü yaralandı
Yan yatan TIR'ın sürücüsü yaralandı
Yan yatan TIR'ın sürücüsü yaralandı
Yan yatan TIR'ın sürücüsü yaralandı
Yan yatan TIR'ın sürücüsü yaralandı
Yan yatan TIR'ın sürücüsü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YİĞEN

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