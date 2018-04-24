Yan Yana Olan 3 Evin Farklı Mahalleye Bağlı Olması Şaşırtıyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir arada bulunan üç hanenin üçünün de farklı bir mahalleye bağlı olması şaşkınlığa yol açıyor.

Kumral Mahallesi Küresırtı mevkisinde ikamet eden Cezmi Ateş (65), Mustafa Dokel (57) ve Ahmet Çiçek (69), her hanenin ayrı bir mahalleye bağlı olduğunu, bu yüzden hizmet almada zorluklar yaşadıklarını belirttiler. İlçeye 50 kilometre uzaklıktaki üç haneli bölgenin yolunun yarısından fazlasının toprak olması nedeniyle vatandaşlar, özellikle kışın ulaşım zorluğu çektiklerini dile getirdiler.

Cezmi Ateş, kendi babasının Çorakdere Mahallesi'nden, Mustafa Dokel'in dedesinin Kumral Mahallesi'nden, Ahmet Çiçek'in dedesinin de Kocakaya Mahallesi'nden önceden gelerek bölgeye yerleştiklerini, bölgede yıl boyu ikamet ettiklerini söyledi. Bulundukları mevkinin Kocakaya Mahallesi sınırları içerisinde olmasına rağmen muhtarlık olarak Çorakdere'ye bağlı olduklarını belirten Ateş, her hanenin hangi mahalleden geldi ise o mahalleye bağlı olduğunu ifade etti. En büyük sorunlarının yol olduğunu dile getiren Ateş, hasta olunca zamanında doktora götüremediklerini, çocukların okula kış şartlarında gidemediklerini belirtti.

Her mahallenin bir haneden oluşmasından dolayı yeterli hizmet alamadıklarını söyleyen Mustafa Dokel de, ulaşım sorunu olduğundan çocukları okula zamanında gönderemediklerini, biri 13, diğeri 9 yaşında olan çocuklarını bu yıl birinci sınıfa gönderebildiğini, yalnızlıktan yatılı okula da veremediğini söyledi. Dokel, bir hane oldukları için mağduriyet yaşadıklarını vurgulayarak, üç hanenin aynı muhtarlığa bağlanması halinde hizmet geleceğine inandığını kaydetti. Kendisinin ev yapmakta zorlandığını anlatan Dokel, malzeme getirmekte de zorlandıklarını, bu konuda da destek beklediğini sözlerine ekledi. - SAMSUN