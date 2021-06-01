Yamaç Koçovalı ölüyor mu?

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'da Yamaç Koçovalı'nın durumu merak ediliyor. Son bölümünde Yamaç, Şahram'ın elinde olan Çukur mahallede kalanların zarar görmemesi için yeni bir plan yapar. Peki, Yamaç Koçovalı öldü mü?

Final bölümüne kısa bir süre kala diziseverlerin ilgi odağı haline gelen Çukur dizinde detaylar merak ediliyor. Dizi hakkında Yamaç Koçovalı ölüyor mu ve Yamaç Koçovalı öldü mü gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur 130. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Efsun'un Yamaç'tan hayatta kalacağına dair söz istemesinin dikkat çektiği tanıtımda Şahram, Koçovalılar'a karşı saldırıya geçiyor. Aksiyon dolu anların yaşandığı tanıtım yeni bölümde heyecanın doruklara ulaşacağının sinyallerini verirken, Cumali Amca'nın İdris Koçovalı'nın mezarına saldırması izleyenlerde şaşkınlık yaratıyor. Kadınların ve çocukların olduğu eve yapılan saldırı gerilimi artırırken, sonrasında yaşanacaklar merakla bekleniyor.

YAMAÇ KOÇOVALI ÖLÜYOR MU?

Çukur dizisinde Yamaç ölüyor mu, Aras Bulut İynemli diziden ayrılıyor mu ve diğer merak edilen soruların yanıtları final bölümünde belli olacak.

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