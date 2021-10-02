Yalvaç İlçesi Ziyaret Edildi

YALVAÇ, ISPARTA (Habermetre) - Vali Ömer Seymenoğlu, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleri kapsamında Yalvaç ilçesine giderek bir dizi inceleme ve ziyarette bulundu.

Yalvaç'ta ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret eden Vali Seymenoğlu, burada yeni konsept projesi kapsamında yenilenen İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu, ardından Kaymakam Haluk Şimşek ile görüşerek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kaymakamlığın ardından ilçede faaliyet gösteren başarılı kadın kooperatiflerinden Yalvaç Pisidia Antiokheia Kadın Girişimciler Kooperatifi ziyaret edildi. Vali Seymenoğlu burada kadınların el birliği ile ürettiği ve satışa sunduğu birbirinden lezzetli doğal gıda ürünleri ile el emeği göz nuruyla üretilen birbirinden güzel hediyelik eşyaları yerinde inceleme fırsatı buldu.

Ardından Yalvaç'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekleriyle kurulan modern süt besihanesi ve süt paketleme tesisinde incelemede bulunan Vali Seymenoğlu; hayvanların yemlenmesinden sağılmasına sonrasında sütün paketlenmesine kadar tamamı robotlar ve otomatik makinalarla yapılan tesis hakkında işletme sahiplerinden bilgi alarak böylesine modern bir tesis kurdukları için yatırımcılara teşekkür etti.

Vali Seymenoğlu daha sonra ilçede yapımı büyük oranda tamamlanan yeni Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden inşaatla ilgili bilgi aldı.

Yalvaç'ın 20 yıllık hayali olan ve bu yıl Nisan ayında yapım çalışmalarına başlanan Organize Sanayi Bölgesi'nde de incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu çalışmalarda gelinen aşamayla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında ise Yalvaç ekonomisine büyük katkılar sunacak.

Vali Seymenoğlu son olarak Hüyüklü Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Hasan Yıldız'dan beldede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak görüş alış verişinde bulundu.

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